Red Bull BC One台灣大賽重磅登場，號召全台最強霹靂舞好手 4月9日、10日齊聚松菸文創園區多功能展演廳。（Red Bull提供）

巴黎奧運增設霹靂舞（Breaking）項目，讓跳舞也能為國爭光，而霹靂舞一對一Battle最高殿堂Red Bull BC One，4月9日、10日兩天於台北松菸文創園區多功能展演廳舉辦海選及台灣區決賽，將決定全台最強B-Boy、B-Girl代表台灣前往美國紐約參加11月12日的世界總決賽。

上屆代表台灣出戰BC One波蘭決賽的B-Boy Quake（孫振）熱血表示：「近幾年街舞圈正經歷不同世代轉換，很期待今年可以在Red Bull BC One遇見更多新生代的強者。」Red Bull BC One下個月9日、10在日在松菸文創園區的兩天活動，現場開放民眾入場欣賞精彩對決。

2022年Red Bull BC One台灣大賽首次邀請5位曾代表台灣出國參賽的B-Boy擔任評審，包含2007年亞洲區亞軍B-Boy Choco（劉志強）、2011及2012年亞洲區參賽代表B-Boy Lil Dragon（李奕釜）、2011年台灣冠軍B-Boy Hertz（陳炵赫）、2012年台灣冠軍B-Boy Taower（陶威寧）和2016年台灣冠軍B-Boy Harricane（田晉瑜），評選出台灣新世代最強的B-Boy及B-Girl，於11月12日前進紐約參加2022世界總決賽。

Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，匯集全世界霹靂舞好手捉對廝殺、互相較勁，因此被視為霹靂舞最高殿堂，今年4月10日台灣決賽當天集結嘻哈文化4大元素，包含霹靂舞、饒舌、塗鴉及DJ，更請來塗鴉藝術家FASO1開設工作坊，分享塗鴉風格、帶領民眾透過方頭麥克筆在紙上完成自己的簽名塗鴉（Tag），曾任多屆BC One DJ的DJ Chicano（簡光廷）更要帶領觀眾認識Red Bull BC One的經典樂曲，深入瞭解背後故事，並由DJ Afro（郭正男）帶來賽後派對。