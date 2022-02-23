全宇-KY(4148)訂單能見度已到上半年，加上油棕價格及市場需求同步成長，公司樂觀看待，2022營運有機會攀向新高峰。

全宇指出，國際油棕價格居高不下，加上2021年因氣候及疫情造成的棕櫚油產量及庫存量下滑，明顯帶動市場需求快速反彈，以及化學肥料和生化複合肥料的價差亦因原物料上漲已見明顯縮小等有利因素之下，全宇看好自身具備高端農業科技專利技術平台，並擁有超過600種微生物菌種所有權的產品及技術優勢，2022年營運表現將有機會超越2018年，挑戰新高！

全宇目前在馬來西亞境內擁有3座廠房，合計35萬噸年產能，為了進一步開拓業務，全宇將與印尼當地種植園合資設廠，第一階段計畫預計建置5萬噸年產能，並保留最大年產能10萬噸的空間進行第二階段建廠，以滿足逐漸攀升的市場需求，全宇預計印尼設廠計畫在今年全面啟動。

除積極擴充既有產品線產能外，全宇多年來投入循環經濟領域，利用微生物技術平台立基，將油棕廢棄物變成植物疫苗，第一間疫苗廠所生產的疫苗已供不應求，在疫情許可下，今年可望展開第二間疫苗廠的興建作業，並以成本更低、更有效率的方式進行建廠。