廣閎科(6693)今(1)日以承銷價116元掛牌上櫃，今日蜜月行情一度衝上129.5元，漲幅11.63%。

根據研究機構Grand View Research預測，無刷直流馬達具節能及提高設備運營效率優勢推動市場需求增加，全球無刷直流馬達市場規模將從2021年的179億元，成長至2028年的263億美元；年複合成長率5.7%，顯見市場需求持續暢旺。受惠市場需求成長，廣閎科係全球少數擁有BLDC驅動控制模組整合設計能力廠商，將有助持續擴展營運規模。

搶搭BLDC兼具省電、安靜、反應快、更高效能與維護成本低等特性，逐漸取代傳統交流馬達的趨勢，廣閎科領先業界的「BLDC驅動控制模組」，具有客製化控制韌體及驅動電路設計技術，並以多年累積之演算法、系統電源整合、連控控制、功率金氧半場效電晶體元件匹配及IC整合之研發實力，建構客製化之開發平台，可廣泛應用在、汽機車、泵浦、壓縮機、家電產品、通訊基站、伺服器等各式各樣設備上。

廣閎科目前已持續與日本馬達電機大廠共同開發馬達驅動方案，並取得全球知名品牌大廠認證及量產，不僅品質與效能深獲客戶肯定，且形成市場不易超越之競爭優勢；並擁有累積銷售超過4000萬組之智慧型無刷直流馬達驅動方案模組出貨實績，進而推升公司整體毛利率與獲利大幅成長。

此外，廣閎科針對新世代散熱風扇的規格要求；包括提升系統效能、協助風扇微小化及滿足降低整體製造成本等需求，將原本直流電機控制所需的數位控制IC、驅動IC、MOSFET、Hall Sensor IC、電源IC以SoC的方式整合在單一晶片上，也就是數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC，以取代傳統的純類比風扇驅動IC；目前廣閎科Soc IC已成功打入全世界最大CPU製造廠供應鏈，亦獲得日本馬達電機大廠認證及量產，當下能提供此SoC散熱風扇驅動IC的台灣廠商只有廣閎科。此產品可運用領域包含CPU、電競顯示卡、電競電腦電源、伺服器主機、雲端資料中心等，在終端產品需求持續增加下，數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC成為未來營運另一項關鍵成長動能。