台股今日反彈，生醫個股各擁題材，浩鼎(4174)、美時(1795)、全宇-KY(4148)全數鎖在漲停板，帶動多頭人氣匯聚，逸達(6576)、圓點奈米(6797)、大樹(6469)等漲幅在5~8%不等。分析師指出，俄烏戰爭雖有不確定性，但生醫股相對不會受到影響，有機會吸引避險的買盤。

浩鼎與康騰浩諾(香港）公司已簽署專屬授權協議，依據該協議，浩鼎將旗下新世代主動免疫抗癌新藥OBI-833及抗體小分子藥物複合體OBI-999，給予康騰浩諾在中國地區(包含香港、澳門)的專屬授權協議。授權條件包含簽約金、里程碑金等，合計最高可達美金2億元(約新台幣55億元)，另依銷售淨額抽成的銷售權利金，其百分比最高可達2位數。

美時血癌用藥Lenalidomide(Revlimid)透過與歐洲經銷夥伴的授權合作，已成功於德國、法國、西班牙、義大利、荷蘭、奧地利、比利時、瑞士、捷克、丹麥、芬蘭、愛爾蘭、葡萄牙、及瑞典等重要歐洲國家首波上市；根據IQVIA資料，這些重要歐洲市場截至去年6月底之前12個月的市場銷售總額約達美金28億元。

全宇-KY訂單能見度已到上半年，加上油棕價格及市場需求同步成長，公司樂觀看待，2022營運有機會攀向新高峰。全宇目前在馬來西亞境內擁有3座廠房，合計35萬噸年產能，為了進一步開拓業務，全宇將與印尼當地種植園合資設廠，第一階段計畫預計建置5萬噸年產能，並保留最大年產能10萬噸的空間進行第二階段建廠，以滿足逐漸攀升的市場需求，全宇預計印尼設廠計畫在今年全面啟動。