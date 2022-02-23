大樹（6469）瞄準2025年前整體門市衝上千家目標，抓住市場整合優勢，成功獲得外資關愛目光，匯豐證券指出，大樹發展策略正確、產業趨勢有利，加上人口高齡化後加速健康保健意識抬頭，初評給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價330元。

台灣約有八成的藥房仍是採夫妻檔形式經營的傳統小店，大樹著眼產業整合機會，站在有利位置，預計將整體門市店數從現有的248家，至2025年翻成四倍之多的1000家門市，因為台灣主管機關禁止線上銷售藥物，實體藥局具備一定優勢。

匯豐證券台灣區研究部主管陳建名說明，藥局產業的發展不僅僅是衝刺門市數量，大樹一面聚焦高毛利的營養保健產品，同時受惠於經濟規模與營運槓桿擴大優勢，2022～2024年淨利將分別年增32％、29％、25％。

外資估算，大樹規模持續放大，估計2021～2023年的年增率都超過二成，同期間每股純益各為5.57、7.34與9.44元，向每股賺進一股本里程碑進發。