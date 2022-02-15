國內核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商圓點奈米(6797)1月核酸試劑出貨量超過800萬人份，帶動單月營收月增率達40%，為歷史次高，公司手中訂單已看第2季，另外，3月也將會推出更快速的檢測新品，將為營運增添新的動能。

圓點奈米2021年全年營收19.28億元，年增11.33％，續創新高紀錄，法人預期，受惠全求防疫商機持續發酵，去年度EPS將會逼近30元，與前一年差不多。

展望2022年，國際疫情尚未停歇，再加上各國邊境陸續開放，檢測市場需求仍高，圓點已開拓美洲、中東、歐洲等市場，法人預期，今年度營收可望較2021年成長6~7％。

面對疫情未來將會流感化，總經理簡建興並否擔心檢測需求會變少，他說，現在邊境要放寬管制，但是該有的檢測還是存在，去年1個月由桃機出境大約4~5萬人，若是按照往正常的出入境大約300萬左右來看，其實檢測需求會非常的強勁。

簡建興指出，除了檢測領域之外，公司將佈局細胞治療領域，往磁珠這塊切入，算是細胞產業的中上游，將提供培養劑和耗材，他說，磁珠製造放量以及維持穩定是很不容易的事，現在公司已熟悉製程也知道算式，預期未來1~2年內就可以看到成果。

據國際市場調查專業機構TechNavio的資料顯示，2024年細胞治療領域總規模為1.2兆台幣，其中細胞治療試劑相關約佔三分之一，達4000億台幣，且年複合成長率可達10％。因此，圓點奈米相當看好這個市場，積極投入資金與人才，今年預計擴增四成的研發人力。

圓點奈米也積極引進管理、法務、財務、儀器、生醫、資訊等不同領域的高階人才，期能有效提升公司整體競爭力。並預計與國內知名大專院校建立合作管道，持續從校園引進研發、管理、業務、品保、製造人才，儲備公司未來發展量能。