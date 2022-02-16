安特羅生技（6564）宣布，旗下「速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組」獲衛福部食藥署核准；經病毒檢測實證，安特羅家用快篩試劑可精準篩出全球流行的Omicron變種病毒，靈敏度達90％。

安特羅表示，近日香港正處疫情高峰，家用快篩需求殷切訂單不斷；另外，隨著防疫政策調整，家用快篩可作為維持職場正常運作的初步檢測工具，預期來自公司行號及東南亞訂單仍將是未來家用快篩的主要市場。

安特羅自主開發新冠快篩試劑有成，目前已擁有醫用和家用新冠快篩試劑，其中醫用快篩「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證。如今，安特羅家用快篩試劑再獲核准，除了藥局通路外，將積極推廣公司行號使用，做為民眾居家及職場防疫的初步檢測之用。

安特羅指出，家用快篩試劑經過實測，可篩出自2019年新冠疫情爆發以來各種主流新冠變種病毒株，包括Omicron、Delta、Gamma、Beta、Epslion、Alpha等，靈敏度（Sensitivity）達90％、特異性（Specificity）更達百分百，操作簡單，無須任何儀器設備，民眾只要依使用說明書操作，15分鐘內即可得知結果，在家檢測不但方便也可降低就醫採檢群聚風險，使得家用快篩成為各國調降防疫強度後重要的輔助檢測工具。