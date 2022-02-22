匯豐去年因新冠疫情預期產生的不良貸款沒有完全實現；匯豐也期待今年利率的提高能為該行帶來更多收入，預計年度獲利率目標將提前一年達成。

由於貸款人在疫情期間正獲得來自政府支援計畫帶來的好處，匯豐跟其它大銀行一樣，去年減記費用低於預期。

匯豐去年稅前獲利來到189億美元，遠高於前一年的88億美元，但低於分析師預測的191億美元。

匯豐表示，去年已經釋出了9億美元現金費用，用於處理與疫情相關的不良貸款；但是與2020年的88億美元相比，明顯較低。

執行長Noel Quinn在聲明中說，匯豐有良好動能進入2022年，有信心能夠執行策略。

匯豐表示，在完成一項20億美元股票回購計畫之後，將再回購至少10億美元自家股票。

該行也表示，如果全球央行如預期那樣提高利率，該行的獲利將獲得改善，意指該行的股本回報率(ROE)預計在2023年回復到雙位數的目標，可以比預期提早一年，在2022年實現。

匯豐報告稱，由於全球的低利環境，市場業務的收入下滑，2021年營收減少2%；但表示，今年的升息政策應該有助於扭轉下滑的趨勢。

在不利的情勢方面，匯豐在第四季的業績受到5億美元貸款損失費用的拖累，主要是因為中國房地產開發商因商用不動產景氣低迷，陷入財務困境的影響。

另外匯豐最大的市場香港正面臨有史以來最嚴重疫情，收緊社交管制，引發市場對香港銀行業和企業的擔憂。