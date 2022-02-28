近期市場飽受升息及地緣政治不確定性影響，但鑒於經濟回溫趨勢不變、企業營運改善令高收益債違約率續降，信用利差仍具收斂空間，高收益債長多趨勢仍未改變，若訴求更穩健的配置，可考慮存續期間更短、發債產業更加多元、防禦力更高的優先順位高收益債，兼顧風險與報酬。

投信法人表示，近期受到美國通膨創新高、聯準會（Fed）加速緊縮疑慮升溫令美債利率彈升、歐洲央行總裁拉加德表示將謹慎評估今年升息與否、俄烏緊張情勢令避險情緒升溫等，諸多利空因素影響下，使得風險性資產價格盡皆走低。但高收益債因利率較高、存續期較短，在主要固收資產中表現相對抗跌，美銀美林全球優先順位高收益債券指數近一個月下跌近2.8％，優先順位高收益債券指數表現相對有撐、跌幅近2.48％。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，從基本面來看，1月全球製造業指數受疫情影響小幅回落，所幸預期產出活動指標明顯上升，顯示企業對經濟生產恢復仍保持樂觀。歐美地區就業狀況也有所改善，有助供應鏈瓶頸問題緩解，惟現階段油價瀕臨百美元令物價壓力高漲，預期要到第二季才將降溫。

貨幣政策方面，隨金融市場已反應今年Fed將升息5～6次的預期，但3月份FOMC會議前，市場觀望情緒下，金融市場波動仍將延續，待政策底定後回穩上揚契機有望浮現，故現階段亦不失為逢低布局之契機。

李運婷認為，就高收益債來看，現階段優先順位高收益債信用利差已升至約450個基點，創一年來波段高位，評價優勢浮現，由於景氣持續回溫，高收益企業近年財務體質明顯改善，有助抵禦市場不確定性的衝擊。根據市場統計，今年來至2月2日止，高收益債違約數為七年來同期間最低，同時企業也在低利環境下，把握機會降低資金成本、調整債務結構，以此強化資產負債表。

整體而言，儘管利率風險仍在上升、通膨壓力仍存，但在基本面維持穩健、投資價值浮現下，加上優先順位高收益債具備高息、低存續期優勢，仍可望持續吸引資金配置。