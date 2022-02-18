專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY(8442)在手訂單與客戶需求來看，訂單能見度已達年底，今日股價開高走高，午盤漲幅約3.5%。

威宏受惠北京冬奧帶動市場需求，帶動旗下以運動裝備與配件為主的威保及運動包袋事業的德御有顯著的成長，其中威保1月營收創下歷史新高，以輕奢及精品包袋為主的宏盛復甦成長力道更為強勁，行李箱與商務包需求隨著境管解封及品牌客戶自身庫存去化而快速成長，旗下各事業體訂單能見度直達年底，現有產線排單已排至第三季，為因應訂單需求，2月份包括中國與東南亞等國所有廠區均提前開工生產，並將啟動東南亞等國擴廠計畫。

威宏所承接的全球最大電子商務集團亞馬遜自用分類袋訂單，今年訂單總額高達3000萬美金以上，威宏表示，此訂單對集團極具指標意義，亞馬遜為全球最大電商集團，擁有龐大的會員與流量，未來可望發展亞馬遜自有品牌產品，已成為自用分類包袋製造供應商的威宏，將更具競爭優勢，搶攻亞馬遜成立自有包袋品牌的龐大商機。

展望2022，威宏營運可望擺脫谷底、強勢反彈回歸，並可望優於疫前水準，在新客戶方面，今年度的重點將放在擴增以電商銷售為主的品牌客戶，威宏表示，集團在疫情期間研發之虛擬樣品開發模組受到同樣以線上經營為主的電商品牌肯定並已開始下單，疫後消費模式的改變也使得電子商務蓬勃發展，其中威宏之既有客戶AWAY訂單量今年持續擴大，已攬下柬埔寨廠近15條包袋產線，並持續下單泰國廠行李箱產線，集團擴廠計畫刻不容緩。