光通訊市場持續低迷下，環宇-KY（4991）毛利率受存貨跌價損失影響，以僅21.5％探底，加上業外認列轉投資損失，2021年第四季虧損1.59億元，每股盈餘（EPS）-1.74元，為掛牌來單季新低，2021年全年每股虧4.2元，也是掛牌來新低，全年毛利率27.9％。

展望第一季，總執行長暨總裁安寶信表示，訂單與產線健康，整體表現將比2021年第四季好，而今年全年營運情形也可望較去年改善，惟供應鏈如氮等有缺貨之虞；目前光電代工仍以6吋為主。在晶成方面，希望能在第四季或明年第一季損益兩平，但以年度來看，恐仍呈虧損。

去年第四季產品營收比重方面，環宇-KY自有品牌（KGD）光電元件產品比重自36％降至約32％、光電產品代工占24％，無線射頻（RF）代工相關占44％；高毛利的KGD營收大幅下滑，主要受到大陸5G基地台佈建放緩所影響，也因而衝擊毛利率表現。

公司指出，光通訊市場價格競爭激烈，去年第四季產品有跌價問題，認列約3300萬元存貨跌價損失，最大仍是轉投資虧損，依投資比例認列損失，晶成半導體1.01億元、常州承芯3300萬元、上海宙鎵約160萬元。