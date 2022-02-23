智原(3035)法說報喜，去年每股賺4.65元，對於今年持續樂觀，除釋出第一季會更好的訊息外，全年營收增長也是以50%起跳，今股價開高走高，早盤一度大量急攻大漲5%，股價最高衝上244.5元。

智原看好營收成長延續性穩健，MP(量產)+IP權利金今年佔比可以提升至80%以上；再者，智原目前量產案件有98個，新案貢獻MP逾60%，153個尚未量產，產品生命週期約5~7年，每年能持續新增40~50個案子，另外，智原在歷經過去幾年的調整後，對於訂單的選擇傾向生命週期長、可預測性高案子，故量產的質量很高。整體來說，智原看好2022年營收將逐季成長，上半年完全看不到淡季。

產能部分，因為晶圓代工緊缺，客戶藉由智原投片，智原因而受惠，後續若晶圓代工緊缺舒緩，對智原滿足率能提升，推升營收成長率，而交期若縮短，營收會有所幫助，Tape out 時間也可以縮短，有助於營收成長，價格方面，為維持長期客戶關係，只會反映成本。

展望2022年，智原以目前掌握產能推估，營收成長超過50%，若可以增加產能則營收會更高，今年營收趨勢逐季成長，成長幅度MPNREIP，NRE每季都能佔4億多，經常性收入將大於80%，全年毛利率約50%，資本支出成長25~30%，但營業費用率將下降，主要為人力費用/雅特力費用。現在已開始接收明年訂單，今年課題仍為產能爭取。

智原強調，今年的訂單都已經收完，有些訂單能見度延伸到2023年，目前收到的訂單還是有很多沒辦法滿足，最重要的課題如何爭取更多產能。