智原(3035)去年第四季財報優於預期，也帶動去年全年每股盈餘為4.65元，智原2022年展望持續樂觀，過去幾年新開案轉量產的效應持續浮現，超過150個案子將進入量產狀態，挹注強勁成長動能，預期2022年營運將高速成長。

智原第一季營收季增上看雙位數，確定淡季不淡，毛利率也預計可以維持在50%高檔水準，三大產品線預期將同步成長。看好ASIC(客製化晶片)量產仍是主要動能，毛利率維持高檔顯示ASIC量產的產品組合朝轉佳方向發展，費用成長主要受到結構調薪、分紅費用增加的影響而上升，但在營運規模放大下，營益率預期將持續擴張。

展望2022年，智原看好在可以掌握的產能前提下，營收成長將超過50%，主要是因為過去幾年智原新開案轉量產的效益持續浮現，高階MCU(微控制器)與智慧電網將是今年ASIC量產重要的動能，IP收入不僅權利金收益穩定，先進製程亦開始產生收益，而在接案製程升級下，NRE(委託設計)收入預計將持續擴張，反應樂觀的展望，法人也樂觀預估，智原今年每股淨利有機會挑戰9~10元的高度成長。

智原上周五股價收在漲停價272.5元，日K連三紅，站穩所有均線之上，且所有均線向上，在基本面強勢力挺下，有利於股價強勢往多方發展。