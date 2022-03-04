晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年2月自結合併營收208.09億元，較1月204.72億元成長1.65％、較去年同期149.47億元成長達39.21％，連5月改寫新高。累計前2月合併營收412.82億元，較去年同期304.77億元成長達35.45％，續創同期新高。

聯電先前法說時預期，聯電首季在目標市場中所有技術節點的需求將維持強勁，稼動率將維持滿載，使晶圓出貨量持穩去年第四季、美元平均售價（ASP）季增5％，帶動毛利率提升至近40％。法人據此推估，聯電首季營收可望季增5％、連10季改寫新高。

聯電總經理王石表示，受惠5G、車用、智聯網（AIoT）等全球大趨勢推動需求持續成長，以及半導體產業的結構性轉變，將使公司長期成長將獲得強力支撐。在稼動率維持高檔及漲價因素帶動下，今年晶圓代工產值估年增約20％，聯電營收成長可望較平均相當或更高。

雖然聯電旗下蘇州和艦8吋廠因員工疑似染疫，於2月14日起階段性停工至24日才逐步復工，市場研究機構TrendForce預估影響聯電當季8吋產能約4～5％，有機會透過急單生產略為彌補，對聯電全年營收影響落在約0.3％內，情況仍屬可控。

而聯電日前亦宣布將斥資50億美元，於新加坡Fab 12i廠區擴建P3新先進晶圓廠，首期月產能規畫為3萬片晶圓，預計2024年底開始量產。加計此擴建計畫後，聯電今年資本支出預算將提高至36億美元，較去年18億美元倍增。

美系外資出具台灣半導體最新報告，認為因近期訂單削減及產業全面擴產，使市場近期爭論成熟製程2023年是否將供過於求。但聯電表示今明2年供需仍然吃緊，且透過長約及客製化專業技術方面，若半導體產業周期出現變化，仍可處於有利地位。

雖然美系外資仍看好聯電將成為5G／電動車／物聯網驅動的結構性需求成長主要受益者，但鑒於地緣政治風險升溫，以及高利率環境、終端需求不確定性增加等因素，美系外資雖維持聯電「買進」評等，但目標價自114元降至71.2元，並從建議買進名單中移除。

聯電2021年合併營收2130.11億元、年增達20.47％，歸屬母公司稅後淨利557.8億元、年增達91.1％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）4.57元、創近21年高點。董事會決議擬以資本公積配息3元、創近25年新高，並將於5月27日召開股東常會。