晶圓代工大廠台積電(2330)2022年2月合併營收雖受工作天數較少影響而較1月新高下滑，仍以1469.33億元改寫同期新高。公司預期首季營運淡季不淡，估季增4.6～8.3％、連7季改寫新高，預期全年營收成長將優於產業平均、再創歷史新高。

台積電股價受外資持續大賣拖累，8日下探561元的近5月低點，9日止跌小漲0.89％，今（10）日開高勁揚3.7％至589元，終場上漲19元或3.35％、收於587元，市值回升至15.22兆元、重返15兆元關卡之上。不過，三大法人本周迄今仍持續賣超達12.85萬張。

台積電公布2022年2月自結合併營收1469.33億元，雖較1月1721.76億元新高減少14.66％、降至近4月低點，仍較去年同期1065.33億元成長達37.92％，續創同期新高。累計前2月合併營收3191.09億元，較去年同期2332.82億元成長達36.79％，亦創同期新高。

台積電先前法說預期，2022年首季合併營收將升至166～172億美元，以新台幣兌美元匯率27.6元估算約新台幣4581.6～4747.2億元，季增4.6～8.3％、連7季改寫新高。平均毛利率介於53～55％，營益率介於42～44％。

台積電看好5G及高速運算（HPC）為未來幾年大趨勢，晶圓代工供不應求狀況今年將持續，預期今年全球不含記憶體的半導體市場產值年增9％、晶圓代工市場年增約20％。台積電營收成長表現將優於平均，美元營收估年增達25～29％、再創歷史新高。

在四大平台持續成長推動下，台積電看好未來幾年營收年複合成長率（CAGR）將達15～20％，今年毛利率可達53％、股東權益報酬率（ROE）逾25％。為因應客戶對先進製程及成熟製程晶圓代工強勁需求，今年資本支出估達400～440億美元、年增達33.3～46.7％。

然而，美系外資日前出具最新報告，基於訂單能見度較高，仍看好晶圓代工產業，看好台積電技術領先與展望強勁，但指出台股過去在地緣政治風險加劇期間平均下跌9％，且MSCI全球標準指數過往在升息周期時，平均對股票估值造成12～15％的負面影響。

基於地緣政治風險升溫，以及高利率環境、終端需求不確定性增加等因素，美系外資雖維持台積電「買進」評等、仍列入建議買進名單中，但調降對台積電的目標本益比倍數，將目標價自1050元降至855元，並將ADR目標價自212美元調降至172美元。

日系外資則出具報告認為，台積電基本面成長動能與技術進展無虞，此次股價修正與地緣政治關係較大。從過往經驗判斷，ADR相對現股出現折價為股價落底反彈跡象，且目前乖離值顯示已遭超賣，故維持「買進」評等、目標價850元。