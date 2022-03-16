長榮（2603）法說會落幕，除公布配息18元的股利政策，董事會更破天荒決議減資六成，但長榮16日股價開高走低，午盤還被打至跌停附近，現金股利加減資利多無法拉抬股價，美銀證券更持續保守看長榮前景，給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅117元。

美銀證券指出，長榮2021年財報略低於美銀預期，雖然市場難免有些失望，但將現金股利與減資返還現金加總起來，股東總共仍可拿回每股純益50％以上回報，算是優於預期。

儘管長榮經營管理階層對2022年展望透露出高度信心，然美銀證券指出，2022年淨利較2021年進步，已在財務模型考量之中，不算太新鮮的利多，反觀長榮目前股價淨值比高達1.6倍，評價明顯高於大陸與日本同業的低於一倍股價淨值比，看起來長榮估值相對偏貴；其次，進入2023～2024年，新船交付量增加，先前的船舶壅堵問題也會開始緩解，將構成營運的新挑戰。