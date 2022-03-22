由富邦證券主辦，復盛應用發行國內無擔保可轉換公司債，總面額15億元整，發行張數共15,000張，採競價拍賣方式承銷。投標時間為23日至25日，競拍底標價為102元，預計4月11日在櫃檯買賣中心掛牌。

復盛應用為全球最大高爾夫球具及球頭代工廠商，市佔率超過4成，公司為多角化經營開始跨入航太、車用及精密五金零配件、冰上及極限運動裝配之生產與銷售。主要產品包括高爾夫球桿頭、球桿頭配件、碳纖維球桿、冰上及極限運動鞋靴及護具、航太及車用零件、棒球棒與其他，目前高爾夫球桿頭營收占比約75％。主要客戶包含美、日頂尖高爾夫品牌。目前生產基地位於台灣、中國大陸中山、越南、泰國及美國等。

復盛應用去年合併營收233.30億元，年增63.6％，前三季EPS 13.53元，雖受到疫情干擾產能，但仍創下歷史新高。展望今年，生產線已回歸正常，加上全球高爾夫球人口持續增加，因此終端銷售暢旺，目前品牌廠客戶庫存水位仍低，故對今年市場仍然看好。加上先前所投資之民盛應用子公司，主要從事冰上、極限運動、重機等裝備、鞋靴，受到重機市場需求暢旺，今年訂單可望較去年成長，整體來看，復盛今年營運有望維持高檔的表現。

富邦證券資深副總吳春敏表示，復盛應用本次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用，所募得資金將可取代銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。此次復盛CB一（66701）以轉換溢價率103.45%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為210元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回。