2021年國泰人壽在股債海賺逾千億元。國泰金控23日舉行2021年第四季法說會，揭露子公司國壽去年台股年化投報率近21％，海外股票投報率亦有11.6％，全年實現股票資本利得近1,162億元，創國壽成立以來的新高，同時在債券市場亦實現631億元，比前年略少，但合計國壽去年在股海債市賺近1,800億元，居所有壽險公司第一高。

國泰金2021年稅後獲利1,409億元，連續三年獲利創歷史新高，每股稅後獲利（EPS）達10.34元，主要獲利貢獻來自子公司國壽，去年稅後賺1,132億元，亦是國壽近立近60年來的新高，對金控獲利貢獻逾8成，其次是國泰世華銀行去年稅後獲利238億元，貢獻度近17％。

2021年股債多頭行情百年難得一見，國壽不止在股海債市中實現近1,800億元資本利得，現金股利有200億元，且年底資本市場再升一波，去年底國壽台股市值部位共5,190億元，創國壽季底持股的歷史新高，占其可運用資金的7.2％，國外股票則有4,650億元，占資金的6.4％，合計13.6％，亦是2019年第二季以來、即11季的新高。

國壽去年整體資金避險後投報率有4.9％，年底資本適足率（RBC）比率達371％，淨值比達10.5％，財務體質仍佳，且去年底國壽淨值下有價證券未實現獲利有1,021億元，亦主要來自股票。

國泰世華銀去年存放款穩定成長，淨利差回升，淨利息收入年成長9％；手續費淨收益則呈現雙位數成長，主要來自財富管理淨手續費收益年成長達19％。