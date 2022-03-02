俄烏戰事僵持不下，台股波動大，法人建議「抗戰型ETF」可優先布局。法人建議，近期台股逢低檔，除高股息殖利率題材熱外，若透過抗戰概念型ETF布局台股，如半導體主題ETF，可望分散單押個股風險，ETF亦能享配息優勢，兼顧產業高成長動能。

預計3月7日上市的新光臺灣半導體30 ETF（00904）基金經理人王韻茹表示，台灣半導類股受前波電子股下跌拖累，目前估值降至合理水準，由於台灣半導體產業具長線題材，如電動車、5G、第三代半導體等，在股票修正後，預估產業基本面強，數位化轉型題樣夯，投資人與其單押個股想抄底，不如將資金分批或定期定額投資半導體主題ETF，或選擇持有半導體比重較高的科技型ETF，可分散投資風險，降低單押個股帶來的波動風險。

王韻茹進一步指出，台灣半導體產業，完全不受俄烏戰事影響，特別是台灣半導體產業兩大天王，一是台積電：7奈米以下的先進製程產能，美國科技龍頭大廠均爭取簽長約搶產能，造成台積電的先進製程全球訂單搶爆；另一是聯發科搶攻Wifi 7晶片技術，將於明年下半年推出新品上市，至於特殊應用IC設計服務商，例如創意、智原等，受惠全球AI、物聯網應用等新創公司商機，客製化晶片訂單需求今年持續強勁，預估臺灣整體半導體產業短缺情況，還會持續二到三年，俄烏軍事衝突，反而為台灣半導體股，迎來難得低接買點。

據投信投顧公會統計，國內投信發行的ETF中，投資組合涵蓋台積電、聯發科的主題型ETF共有九檔，主要集中在半導體、5G、電動車、綠能等相關主題ETF，若計算半導體兩大天王股占比，包括3月7日即將掛牌的新光臺灣半導體30 ETF（(00904），合計比重接近五成最高、其他科技主題ETF，如國泰台灣5G PLUS（00881）、中信關鍵半導體ETF（00891）、永豐台灣智能車ETF（00901），持有台積電、聯發科的占比也達四成以上。

國泰費城半導體ETF（00830）基金經理人游日傑表示，根據SEMI公告2021年全球原始設備製造商的半導體製造設備銷售總額將創下1030億美元的業界新紀錄，較前年的710億美元大幅提升44.7％，並預估成長力道持續走強，2022年將攀上1140億美元續刷新高，長線多頭格局不變。

中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，半導體為5G、電動車、VR等科技不可或缺的關鍵，市場永遠在尋找下一個新的投資亮點，第三代半導體碳化矽作為一項全新的材料，對產業所有參與者都是全新的挑戰；其適用高電壓、大電流、散熱快、損耗小、效能佳等特性，未來可想像的應用廣泛，被視為半導體產業的下一個新風口，新一代造山運動的起點。