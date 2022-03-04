IC設計大廠聯發科技今年持續大規模徵才，預計招募逾2000名研發好手，祭出高競爭力薪酬及多項福利。此外，為提前鎖定優秀菁英，聯發科技今年暑期實習生招募人數翻倍，每位實習生投入超過10萬元培育費用，且提供實習生高達七成預聘正職員工機會，邀請台灣優秀學子加入聯發科技。

聯發科營運展望持續強勁，除了擴大投資人才以佈局前瞻技術，更積極走入校園培育並發掘潛力校園菁英，包括推廣產學合作、成立創新研究中心、支持成立半導體學院等，以加速培育IC設計產業菁英。

聯發科技今年規劃一系列徵才活動，除了鎖定具有相關經驗的研發好手外，更瞄準職場新鮮人，首站從台大起跑，陸續赴陽明交大、成大、中山、清大、中央、中正、北科及台科等，安排公司學長姐分享在聯發科技的職涯生活，讓即將從校園畢業投入職場的新鮮人，認識IC設計產業發展前景，與聯發科技的國際競爭優勢，成為全球領先技術團隊的尖兵。

聯發科技表示，公司大舉招募為有意轉職的人才開啟絕佳機會，除了提供極具市場競爭力的薪資福利外，還擁有全球跨國合作機會，可以擴大視野、接軌核心技術開發，增加學習深度與廣度，這些隱性價值的累積，都能為職涯發展加分。隨著公司各項業務持續擴展，將擴大招募各領域人才，包括軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別；歡迎具備相關工作經驗、電資學院、理學院及工學院碩、博士生加入。

聯發科技的IC晶片不僅驅動全球3C電子產品，同時公司也用「3C亮點」吸引人才: 包括 Challenge Compensation Care。聯發科技提供極具挑戰性的工作內容(Challenge)，可以實際參與全球最頂尖的核心技術開發，與全球優秀人才合作，共同創造卓越的工作成就感。

此外，優於業界的整體薪酬(Compensation) 更是許多新鮮人的首選，碩士畢業生上看年薪200萬元、博士250萬元。公司也相當重視員工福利及工作環境(Care)，提供星級美食、自建幼兒園、高達八百坪專屬健康生活館、按摩舒壓服務、每年高額旅遊及到院健診補助等，讓員工在工作之餘，也能享有無後顧之憂的高品質生活。