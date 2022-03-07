IC設計服務廠智原（3035）受惠於委託設計（NRE）持續轉為特殊應用晶片（ASIC）量產，推升2月合併營收10.51億元，創下單月營收歷史次高。智原對第一季展望樂觀，預估合併營收將較上季成長15％，訂單能見度已看到下半年，全年營收較去年成長五成目標可望順利達成。

智原公告2月合併營收月減0.03％達10.51億元，較去年同期成長122.1％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高紀錄，累計前二個月合併營收21.02億元，較去年同期成長119.6％，亦為歷年同期新高。法人看好智原3月營收改寫歷史新高，第一季營收將較上季成長15％。

智原於日前法人說明會中表示，第一季營運能見度高且展望樂觀，預估合併營收將較上季成長15％，其中IP事業營收季增個位數百分比，NRE及ASIC量產營收均將較上季成長二位數百分比，毛利率可望維持在50％。