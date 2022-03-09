專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）2022年2月合併營收新台幣0.89億元，累計前二月合併營收2.14億元，展望第一季，PCB產業需求強勁，公司訂單能見度樂觀，故將擴大招募人才，以期提高產能，並調整高毛利產品生產比重，隨著原物料價格居高不下，亦已逐步調整報價，首季營運表現可望淡季不淡。

去年2月合併營收0.97億元，係適逢疫情驅使消費性電子需求爆量成長，創歷史同期新高，以致今年同期基期相對高，然今年受惠載板產業需求強勁，PCB產業多元應用發展，推升產能持續擴充，帶動公司墊板出貨量穩健成長，加上美耐板產品站穩台灣建材市場，拉貨動能持續挹注，維持今年前2月合併營收2.14億元。

鉅橡表示，全球載板需求強勁，PCB產業供不應求，公司訂單能見度明朗，故將擴大招募人才，以期提高產能利用率，且面對原物料價格居高不下，已啟動相關因應措施，並透過彈性調整產品銷售組合，降低原物料漲價的不利因素。

鉅橡指出，目前台灣市場營收穩定成長中，且美耐板產品營收比重持續增長，今年將以調整生產規模與產品組合優化，以期營運穩健向上。