上銀科技來自半導體、新能源產業及電動車鋰電池等產業訂單，5G相關產業、自動化及工具機產業訂單也續增，今（10）日公布2月及前2月合併營收雙雙創同期新高。

上銀目前滾珠螺桿訂單能見度4～4.5個月，線性滑軌訂單能見度3～3.5個月，晶圓機器人目前下單到出貨交期需要3個月，自結2月合併營收24.54億元，比去年同期成長31.50％，不單創去年10月以來單月營收新高，也改寫同期新高。前2月合併營收攀升至48.44億元，較去年同期成長26.71％，締造同期新高。

市場預期，上銀今年合併營收及獲利有機會兩位數成長，合併營收突破300億元，改寫歷史新高。

美系外資看好半導體產業持續投資擴建，高資本支出將帶動自動化設備需求增長，預期自動化產業今年有機會兩位數成長，為上銀營運增添柴火，給予上銀「買進」、「優於大盤」評等，目標價為345～515元。