110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，3日首場賽事國立體大首節狂下三分雨，單節飆進7顆外線，在上半場取得雙位數領先，下半場世新重新調整，外籍生伊波卡、丹尼爾也在籃下發揮優勢，全隊吹響反攻號角，第3節靠著16比3攻勢超前比數，最終67比60獲勝，世新目前4勝2敗，國體本階段苦吞6連敗。

世新教頭何正峰指出，球隊一開始沒進入狀況，對手又出乎意料的外線夠準，下半場找回防守精神才逆轉，因此這場比賽國體在上半場帶來的殺傷力，對球隊也是很好的教育，球員明白防守絕對不能輕易鬆懈。

世新兩名外籍生伊波卡、丹尼爾各進帳17分、12分，伊波卡並拉下10記籃板，隊長李威廷12分，賽後李威廷說：「上半場就落後雙位數，半場休息時本來以為教練會開罵，但教練沒生氣，可是我們都知道這不代表教練不在意，我也聚集隊友信心喊話，鼓勵大家下半場打回來，要對得起來幫我們加油的人。」

髮色、髮型變化多加上刺青，讓李威廷外型可以說是UBA的「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），他笑說：「本季每個階段我的髮色都不一樣，有過紫色、紅色、橘金色、綠色，如果球隊順利晉級4強，我還會再換髮色。」

國體教頭桑茂森則說，今天算是策略成功，只可惜球隊陣容大一、大二居多，關鍵時刻可能球員比較年輕，處理球的成熟度還差點火候，但6場比賽下來越打越好，還是給予肯定。

國體前一場後衛陳力生腿部不適休兵，本戰換另一主力陳冠中缺陣，桑茂桑苦笑道球隊簡直每場都先讓一個，本戰全隊以陳力行、黃偉程各11分最高。