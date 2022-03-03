110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽接近尾聲，3日壓軸的政治大學、健行科大一戰，雙方直到第4節都還勝負難分，關鍵時刻政大林彥廷連得4分，加上張鎮衙三分球，在末節最後1分01秒取得7分領先優勢，終場政大84比75氣走健行，報了預賽落敗一箭之仇，也確定以4強頭號種子進軍3月19日、20日的台北小巨蛋4強決賽。

3日賽前政大、健行在8強複賽階段都是5連勝，且已經確定晉級4強，這場比賽將攸關誰能獲得4強頭號種子席次，能夠拿下對士氣有很大鼓舞，兩隊都展現強烈贏球企圖心，直到第4節尾聲才確定勝負，政大教頭陳子威表示，球隊本階段面臨傷兵危機，游艾喆、歐力士及丁恩迪在這一戰都無法上陣，需要這一盛來增添4強氣勢，很開心球員打出政大團隊籃球，替補球員把握機會展現能力。

陳子威表示，先前在比賽撞到頭部的游艾喆3日有隨隊到台大綜合體育館，狀況看起來不錯，對於4強歸隊相當樂觀，歐力士的腳傷確定本季報銷，至於丁恩迪，還要透過這兩周練球看狀況。

對於此役在重要關頭投進三分球，助隊穩住贏球氣勢的張鎮衙，陳子威透露賽前有小小刺激，「鎮衙和健行的陳范柏彥都是未來職籃選秀大物，我也提到陳范被健行教頭劉孟竹稱讚是UBA最佳前鋒，但鎮衙給我的回饋是，雖然對方是最佳前鋒，但政大是最佳團隊，我對於球員能有以團隊為重的想法覺得很棒。」

此役攻下17分、13籃板的張鎮衙表示，贏球就是滿意，對於球隊面對4強是很好的定心丸，至於最佳前鋒頭銜讓給陳范沒關係，「我在的團隊能夠獲勝就好。」

陳子威並說，以張鎮衙的身材、打法，比較相似的前輩是簡浩，如果想要在國家隊有一席之地，則要朝呂政儒的方向努力，張鎮衙笑說：「兩位學長都很棒，但我希望自己盡量去挑戰我的天花板，我也不會限制自己的角色，會朝不同方向強化自己的能力。」

UBA本季4強底定，為政大、健行、世新大學及萬能科大，3月19日4強決賽首日政大迎戰首度打進4強的萬能，健行對戰是新，兩場賽事的贏家20日爭奪110學年UBA公開男一級冠軍。