隊史首度打進到UBA公開男一級8強的萬能科大，一口氣將隊史新猷再度刷新，3日以81比65擊退台灣藝大，萬能加入政治大學、健行科大及世新大學的行列，前進在台北小巨蛋進行的4強決賽。

UBA公開男一級複賽，稍後對壘的衛冕軍政治大學、健行科大，2日就已經以5連勝確定晉級4強，兩對這場交手將決定4強頭號種子誰屬；3日稍早世新67比60擊敗國立體大，世新取得4勝2敗，加上義守大學44比57不敵台灣師大，以及萬能取勝台灣藝大，世新和萬能同日一同前進4強。