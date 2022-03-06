新北國王籃球隊06日作客新竹街口攻城獅，麥卡洛（Chris McCullough）開局火力全開單節猛攻16分，半場取得多達20分領先，終場在湯瑪士（Thomas Welsh）25分、麥卡洛24分以及楊敬敏18分領軍之下，以111比96獲勝，創下隊史單場最高得分紀錄，也跟台新夢想家並列聯盟龍頭地位。

新北國王再度有攻占聯盟戰績榜龍頭的機會，面對攻城獅巨人洋將辛巴（Sim Bhullar），團隊將進攻空間拉大，單節以46.2%命中率飆進6顆三分球，其中麥卡洛4顆三分球獨得16分，建立32比24優勢，次節戴維斯稱職扛起犯規麻煩的湯瑪士空缺，半場結束擴大到63比45領先。

帶著88比83優勢進入第四節，湯瑪士外線開火帶領13比4攻勢，一舉擊垮對手，終場以111比96獲勝重返戰績榜龍頭！

湯瑪士斬獲全隊最高25分，外帶11籃板，麥卡洛24分、10籃板、4助攻，戴維斯（Quincy Davis III）19分、8籃板，楊敬敏18分、6籃板、5助攻。

「今天我們得策略就是以反快攻來降低對手在禁區的破壞力，」總教練萊恩（Ryan Marchand）說道，「雖然禁區被得很多分，但這也是預期之內，很高興最終的結果看來，我們的戰術奏效。」

湯瑪士表示，一直都很期待對上辛巴，前兩次跟攻城獅交手一次自己受傷、另一次是辛巴沒上場，今天終有機會對戰。要限制辛巴得分在20分以下是非常難的，不過就盡可能地用身體接觸降低其破壞力。「雖然防守辛巴是一件很辛苦的事情，不過我非常樂意接受挑戰，這都是讓我進步的動力。」