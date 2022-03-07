在6日新竹街口攻城獅與新北國王賽後，攻城獅主持人林志彥與PLG聯盟執行長陳建州互相飆罵的影片瘋狂流傳，如今攻城獅7日出面道歉，強調林志彥只是因為輸球而宣洩情緒，且打算自行請辭主持人工作，不過PLG聯盟也澄清，陳建州當時飆罵的對象並非林志彥，只是誤會一場，期望這次風波趕緊落幕。

以下是攻城獅聲明內容，「針對6日賽後主持人的不當發言，攻城獅球團以此篇聲明稿鄭重向所有球迷致歉。經球團了解實際狀況後，主持人林志彥賽後因輸球而宣洩情緒，在不知道麥克風未關閉情況下脫口說出不當字眼，P. LEAGUE+聯盟也在賽後致電澄清，陳建州執行長的發言並不是針對主持人林志彥，實為誤會一場。

攻城獅球團於新竹落地生根，並經營出專屬於獅紫軍的主場文化，主持人志彥功不可沒，但此事件攻城獅球團責無旁貸，身為深耕親子族群的職業球團，我們做了非常不好的示範，球團再次致上最誠摯的歉意。

主持人林志彥昨日晚間於個人社群平台向所有球迷致歉，也跟球團自請處分，自行請辭攻城獅主場賽事主持人並到新竹縣內各國小擔任志工以及從事偏鄉籃球公益活動，攻城獅球團將全力慰留，且持續深耕新竹在地，規劃豐富場內球迷活動，帶給所有球迷更好的主場體驗。」