P. League+新北國王8日作客桃園領航猿的比賽中，洋將麥卡洛（Chris McCullough）在第1節切入時左膝受傷退場，送醫檢查後9日確認前十字韌帶撕裂。

國王隊9日公布麥卡洛傷勢最新消息，表示確定左膝前十字韌帶撕裂，球團會全力協助麥卡洛治療與修復，雙方討論會再針對後續規劃討論，有最新決定會再公布。

麥卡洛是2015年NBA選秀會首輪第29順位新秀，效力過布魯克林籃網隊、華盛頓巫師隊，後續也在中國大陸CBA聯賽、菲律賓PBA聯賽、韓國KBL聯賽等經驗，本季在PLG有7場出賽紀錄，繳出平均每場20.9分（聯盟第5）、8.6籃板、1.7助攻、0.9抄截、1.1阻攻（聯盟第7）、三分球命中率42.1% （聯盟第3）的成績單，今年1月15日作客台北富邦勇士賽事中，第1節創下單節5顆三分球、21分的聯盟紀錄。