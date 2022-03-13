P. LEAGUE+高雄鋼鐵人13日在鳳山體育館迎戰新北國王隊，前NBA狀元郎班尼特（Anthony Bennett）沉寂了兩場比賽後大爆發，憑著火熱的投籃手感，超過5成的命中率，攻下本季新高的29分，並抓下14籃板，高雄鋼鐵人展現韌性，拚戰全場一路緊咬新北國王隊，最終以93比98吞下6連敗。

高雄鋼鐵人隊長、「男模」呂政儒今日成功挑戰職業生涯1000顆三分球里程碑，第一節飆進1顆三分球，職業生涯三分球來到999顆，中場前1分鐘左右再進1顆三分球，在全場4123位球迷見證下完成職業生涯1000顆三分球里程碑，全場歡聲雷動掌聲不斷，賽後也獲P. LEAGUE+贈送比賽用球。

呂政儒表示，很開心完成紀錄，但很可惜沒能拿下勝利，這是唯一遺憾的地方，他的手傷影響罰球，輸球責任他一肩扛，未來做更好。這是鋼鐵人本季第2次在鳳山主場遭遇新北國王，上次兩位P. LEAGUE+新同學交手，呂政儒、洋將布朗因傷缺陣，高雄鋼鐵人以單洋將應戰，最終由新北國王取勝。

呂政儒連續兩天帶傷上陣，不僅在上半場即完成個人職業生涯1000顆三方球的里程碑，更帶領高雄鋼鐵人一路與戰績領先的新北國王隊纏鬥，班尼特找回手感，上半場三分球4投3中，打完半場即攻下19分，半場結束雙方僅差距3分。

下半場雙方易籃再戰，班尼特維持火熱手感，在第三節連續飆進兩記三分球，將比數緊咬新北國王隊，雙方在第3節數度互換領先，打完第三節仍難分勝負，維持3分差距進入末節。可惜鋼鐵人末節守不住楊敬敏、李愷諺兩名國王球員火力，最後以5分之差吞下6連敗。

高雄鋼鐵人本場比賽8人應戰，5人得分達雙位數，除了班尼特攻下本季新高的29分、抓下15籃板的雙十演出之外，陳又瑋也有14分、10助攻、4抄截的雙十演出，呂政儒攻下17分，班森13分、8籃板、3阻攻，盧哲毅則是拿下10分、9籃板。

總教練貝瑞表示，這場全隊打得很好，很多過去沒太多上場時間的球員都打得很出色，唯一需要調整的是在防守對方得分點，以及第4節很多細微的進攻沒有做好，未來會持續幫球隊調整，也希望球隊要保持企圖心，這把火不要熄滅。