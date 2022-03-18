新竹街口攻城獅球團於首季寫下破2000萬周邊商品銷售佳績，且在眾多獅紫軍洽詢敲碗之下，為讓球迷能在非賽事期間選購周邊商品，球團經過近3個月的籌備期後，於18日宣佈「攻城獅遠百竹北品牌快閃店」正式開幕。這將是國內職業籃球隊首家實體店面。

此店面位於遠百竹北店四樓Under Armour櫃位手扶梯旁。高景炎總經理表示：「非常高興能在竹北地區最大型百貨遠百竹北店設立快閃店，這是職業球團商品運營的重要里程碑。若此間實體店面繳出亮眼成績，未來也不排除會在新竹區域持續擴點。」

攻城獅球團特別邀請Muse Girls慕獅女孩啦啦隊兩大人氣女孩霖霖與曼容為快閃店開幕活動站台，兩位將擔任一日甜心店長為現場獅紫軍結帳，獅紫軍還有機會與霖霖、曼容一同體驗互動遊戲歡度週五夜晚。

為慶祝攻城獅首間品牌快閃店開幕，球團推出多項開幕限定活動，只要在3月18日至3月20日期間於攻城獅遠百竹北品牌快閃店購買指定款式球衣，即可客製化選擇背號並燙印姓名。除了Muse Girls站台外，吉祥物瑞迪預計於晚間六點半至遠百竹北各樓層發送攻城獅氣球，宣傳攻城獅品牌快閃店！

攻城獅遠百竹北品牌快閃店推出眾多開幕限定活動，若在本周末消費滿5000元即可獲得3月20日球星一日店長活動參加資格，攻城獅宋宇軒將於本周日下午四點半出席快閃店見面會，球迷於一日店長活動期間消費將有機會獲得印有球星姓名的收據明細。

未來攻城獅遠百竹北品牌快閃店會根據賽事結果推出「客場贏球限定優惠」，只要攻城獅在客場贏球，獅紫軍在48小時內消費滿1000元，即有機會抽到球星無框畫、實戰球衣鑰匙圈、攻城獅球員巴士迴力車等精美好禮！