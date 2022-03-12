P. LEAGUE+高雄鋼鐵人12日回到主場高雄鳳山體育館，再次迎戰新竹街口攻城獅，隊長呂政儒帶傷上陣，扛起得分重任，拼戰全場飆進3顆三分球在內的23分，終場95比103不敵新竹街口攻城獅。

呂政儒在賽前生涯三分球上半場即飆進2顆三分球，下半場再追加1顆，生涯三分球命中數達到998顆，距離職業生涯1000顆三分球的紀錄只剩下2顆，可望在明日達成生涯1000顆三分球的里程碑。

高雄鋼鐵人與新竹街口攻城獅上周六在新竹交手，鋼鐵人受到傷兵困擾而敗下陣來，今天呂政儒帶傷上陣，吸引4325位球迷進場。呂政儒先發上場，第一節馬上用一顆三分球，向球迷宣布正式歸隊，這也是呂政儒生涯第996顆三分球。

首次在鳳山主場出賽的班尼特，也沒有讓球迷等太久，第一節也上演一球跟進切入轟炸籃框的「大猩猩灌籃」，讓鳳山主場4325位球迷嗨翻，現場歡聲雷動。

班尼特拚戰全場，攻下18分、18籃板的「雙18」數據，比賽末端再次轟炸籃框，讓球迷大飽眼福。另一名洋將班森則是攻下17分、17籃板的「雙17」數據，陳又瑋也拿下15分、9籃板、9助攻的接近大三元成績。

呂政儒表示，他的手傷仍在持續治療，力量恢復七、八成，他向醫生報告球隊的狀況，取得醫生放行後上場，他希望大家不要想太多，好好準備明天的比賽。

總教練貝瑞表示，呂政儒回到球場後，增加球隊的得分點，但今天的比賽關鍵是沒辦法適時阻止法獅的得分攻勢，加上辛巴的破壞力，決定了比賽的勝負。

高雄鋼鐵人今、明兩天舉辦白色情人節活動，會後加碼舉辦班尼特的「擊掌傳情」見面會，首日吸引4325位熱情球迷入場，票房收入152萬元，周邊商品收入28萬元。