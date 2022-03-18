高雄鋼鐵人期待已久的新洋將哈里斯，18日在台北和平館首次上場，他雖轟下全場最高40分，可惜僅剩9人可用的鋼鐵人，最後仍以91比111不敵地主台北富邦勇士，苦吞7連敗，也讓富邦帶走6連勝，富邦目前戰績12勝6敗，排名續居聯盟龍頭。

哈里斯在開賽2分29秒，就靠罰球拿到來台第1分，可惜他明顯還沒找到投籃手感，首節雖拿9分，卻全都靠著罰球得分，單節投4中0，幸好鋼鐵人還有王柏智、班尼特兩人投入支援火力，打完首節，鋼鐵人僅以26比28落後地主富邦。

可是鋼鐵人第2節一開始進攻突然當機，前面9次出手全都落空，讓富邦打出誇張的24比0猛攻，鋼鐵人直到上半場還剩4分02秒，才靠哈里斯抄截後快攻扣籃，拿到次節首分，卻已落後富邦20分以上，上半場結束，富邦59比42領先。

來到下半場，鋼鐵人雖然想靠哈里斯、班尼特兩名洋將追分，可惜面對富邦的兇猛火力，雙方差距始終維持在20分上下，打完前3節，富邦84比62領先；儘管富邦末節仍保大幅領先，塞瑟夫卻跟班尼特爆發拉扯衝突，兩人被吹雙方犯規。

此時富邦總教練許晉哲進場跟裁判大聲抗議，換來一次技術犯規，接下來戰局仍被富邦主宰，辛特力也完成大三元(26分、15籃板及12助攻)，富邦擴大差距到30分，不過哈里斯開啟刷分模式，不斷遠投近切命中，卻沒改變鋼鐵人慘敗結局。

鋼鐵人僅剩9人登錄原因，是周儀翔、王律翔兩人還處自主健康管理階段，彭俊諺(腳踝扭傷)、呂政儒(手指挫傷)兩人無法上場，藍少甫也因家有喪事暫時離隊，不過鋼鐵人這種人手短缺窘境，可望在下周六主場賽事解套，屆時周儀翔有望上場。