P. LEAGUE+高雄鋼鐵人20日作客台中，哈里斯繼來台第一場賽事獨得40分的精彩表現後，今天仍拚出全「雙十」數據，攻下32分，且抓10籃板，是全場得分最高球員。不過鋼鐵人最後仍不敵夢想家苦吞8連敗，比數是88比109，這也是鋼鐵人開除前教頭貝瑞後，助理教練洪啟超暫代兵符的第1敗。

第1節哈里斯即發揮強大單打能力，能投能搶，個人攻下11分，其中包括三記3分球；第2節哈里斯再添9分，半場包辦20分，另外7個籃板也是全隊最高，哈里斯賽後表示，他不在乎個人得分，一心只想贏球，而今天大家在休息室的態度也是全力求勝。可惜在比賽關鍵時刻，全隊投籃把握度不夠，這點是必須再加強練習。

這場比賽小將楊浩之也打出職籃得分首次上雙的代表作，共攻下10分，其中上、下半場各投進一記3分球。另外，王柏智和盧哲毅也各拿下13分。

初掌兵符的洪啟超對隊員全場演出的拼勁表示肯定，強調這種態度必須要延續，尤其是在第3節後段所展現的追分氣勢，回去之後將再加強在細節上的磨合。鋼鐵人雖登錄9名球員，呂政儒卻因指傷並未上場，等同連兩場只用8人應戰，不過這種人手短缺窘境，可望在下場比賽有所解決。