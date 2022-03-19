侯友宜的官方臉書帳號現身《華燈初上》臉書粉絲專頁留言，引發熱烈回應。（圖／翻攝自臉書）

戲劇《華燈初上》第三季昨日（18）上映引發熱潮，不少網友討論「兇手到底是誰？」《華燈初上》官方臉書粉絲專頁更為此發文，希望大家「不要爆雷」（指透露劇情）。新北市市長侯友宜則現身留言，除呼籲大家「千萬不要爆雷」，侯小編也稱，他們還偷偷問侯，以他辦案的角度會懷疑誰是兇手？此留言引發熱議，大批網友紛紛「跪求」侯的分析。

《華燈初上》臉書粉專昨日發文道：「不爆雷者一生平安，財富自由。拜託不要直接拍畫面啦！」此文吸引超過6000人按讚、超過360則留言，反應熱烈。

侯友宜的官方臉書帳號也現身留言：「千萬不要爆雷！小編還沒空追啊，話說剛剛小編還偷偷問了市長，用以前辦案的角度會懷疑誰是兇手呢？（周末即將來追劇的小編）。」

侯友宜的留言獲得超過1000個讚，網友紛紛回覆：「跪求侯大大解說」、「跪求市長分析」、「想聽市長分析」、「請問市長如何回覆？」「想知道市長說什麼」、「請市長回覆！拜託！」「侯老大何時來解說到底誰是壞人？敲碗」、「好想知道專業的角度分析，求市長解答」、「很想知道市長的推理！」「想聽」。