台灣張廖簡宗親全國總會25日舉行理監事就職典禮，由新北市張廖簡宗親總會理事長簡慶林接任全國總會長，新北市長侯友宜25日到場致賀，頒贈「新北之光」獎牌，侯期勉張姓、廖姓、簡姓各地的宗親，不分區域，只要到新北市打拼，就是新北子弟，簡慶林當場代表捐贈30萬元給愛心大平台，作為急難救助之用。

侯友宜表示，簡慶林總會長團結宗親、熱心公益，在個人事業山拚搏之餘，又挑戰志業山，追求人生另一個價值，讓新北市成為最溫暖、最有愛心的城市。侯友宜也頒發感謝牌給參與捐款的分會、企業及個人代表，感謝大家的愛心。

社會局指出，簡慶林在新北市理事長期間，為團結宗族情誼，主動投入各區輔導成立分會，迄今已建立17區分會；他秉持關懷社會、服務弱勢的精神，積極結合各分會及各地企業組織，響應新北市好日子愛心大平台專案，包括「獨老五福計畫」、「照護弱勢兒少方案－捐贈重力治療被」、「前進奧運專案－支持八里教養院生張孜維參加身障奧運地板滾球賽」、「安心歇腳亭－弱勢兒少及受暴婦女中途照顧專案」等，4年來共捐70萬元。

簡慶林表示，未來希望持續串聯宗親投入公益服務，並將新北市的模式，帶動到全國總會，以發揮更大的能量，為宗族積福，為社會謀福。簡慶林並集結各分會、企業及個人，以總會名義，捐贈30萬元，作為急難救助使用，由市長侯友宜代表受贈。