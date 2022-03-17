國民黨將派誰參選2022高雄市長，引發外界關注。國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍表示，據了解黨主席朱立倫心中已有人選名單，至於「這個人」願不願意出戰，大家都還在等待。國民黨高雄市黨部主委許福明則指出，相關選舉辦法本月25日就會出爐，最快4月初會有方向。

童燕珍16日接受香港媒體《中評社》訪問直言，既然無黨籍立委高金素梅、國民黨台北市議員羅智強「都不來了」，那黨中央就應盡快告知，市長人選到底是誰？否則現在議員「小雞」們都很努力在為選戰打拚，無論他們再努力，也需要母雞來帶領。

童燕珍質疑，朱立倫曾承諾3月底前會有最佳人選出現，但按照目前進度，這個承諾是否跳票？地方都盼望朱能早點公布。童透露，據她了解，朱心中已有人選名單，但這個人願不願意出戰，他們都在等待。

針對高雄市長人選問題，許福明則強調「地方不用急啦！」稱相關名單都由選策會進行篩選考量，選舉辦法本月25日就會出爐，最快4月初會有方向。