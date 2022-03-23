國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委選舉涉賄，遭國民黨考紀會直接公開，引起各界討論。國民黨台北市議員游淑慧今（23）日在臉書對於徐巧芯、國民黨台北市議員羅智強等人的遭遇有感而發，說「真的不知道黨怎麼了」。

國民黨中常委選舉疑似涉賄，徐巧芯依據國民黨考紀會制訂的規則具名檢舉，卻遭國民黨考紀會主委李貴敏在記者會上說出姓名，引發討論。包括中廣董事長趙少康、羅智強等人都對此提出異議，認為國民黨中央應該道歉。

游淑慧在臉書表示，自己始終相信只有國民黨是真正的堅定反綠，「國民黨強，民進黨就會弱」，但這段期間以來，她心中的疑問越來越多，心情也越來越沉重。

游淑慧說，國民黨中央對待羅智強就像對待養子一樣，「一直要他為家裡犧牲奉獻，難得他希望有機會能選擇一次自己的戰場，卻被冷淡的無視以及圍強」；至於徐巧芯本來就常常被民進黨網軍圍攻，「黨中央沒有看見嗎？現在怎麼忍心還加一腳！」

游淑慧表示，羅智強、徐巧芯與她都是在2018年當選，沒有人比他們還希望國民黨好，沒有人比他們更不希望國民黨一直被罵，「但我真的不知道黨怎麼了？黨中央在想些什麼？」更在最後感嘆說「我們還可以做些什麼？我們還可以怎麼做？」

據《聯合報》報導，李貴敏對此則回應表示自己很佩服徐巧芯，並說既然是具名就應讓人有回應的機會。