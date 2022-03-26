台北市議員羅智強因被桃園市長鄭文燦點名錯把「新屋」寫成「新烏」，26日帶著特製小學生生字簿赴桃市府前罰寫千遍，寫到手痠一度改用左手罰寫。(蔡依珍攝)

台北市議員羅智強因被桃園市長鄭文燦點名錯把「新屋」寫成「新烏」，26日帶著特製小學生生字簿赴桃市府前罰寫千遍，鄭文燦今早受訪強調當時沒有任何批評，直指是羅的造勢手法，指羅對桃園陌生、不了解他不見怪，重申新屋是有故事、有歷史、有溫度，不是烏鴉的烏。

鄭文燦周四接受媒體專訪時，直指展開「1000公里傾聽桃園之旅」的羅智強把「新屋」寫成「新烏」，讓他看了傻眼也當場笑出來，諷刺：「不可能有任何桃園人講錯！」羅智強13日早上9點帶著特製小學生生字簿，到桃園市政府前罰寫1000遍「新屋」，向新屋人致意，也感謝鄭文燦的關心與指正，不過下筆後1字要寫8秒、估算至少要2小時，他寫了百遍就喊手痠，感嘆：「小時候最多寫百遍，怎麼沒人阻止我寫千遍！」

鄭文燦同時間跑行程被問及此事時表示，他受訪提到羅智強臉書把新屋寫成烏鴉的「烏」，當時自己完全沒有表示任何的批評，他一直認為來桃園表現誠意、表現意志是好事。

鄭文燦強調，他專訪時有提到，苦行跟了解地方是兩回事，羅智強希望能夠在國民黨提名的階段受到外界的重視，這不是壞事，也尊重他們的造勢手法，不過還是希望他能夠多了解桃園，畢竟他過去沒來過，對桃園是非常陌生的，也很容易有錯誤的理解，當然也很容易被感動，很正常。

鄭文燦說，民主政治本來就是一個公平的競爭，最重要要有地方的認同，也要有地方的知識。新屋是桃園的魚米之鄉，也是客家唯一的漁港，由來就是范姜家族在新屋的市中心打造了新的聚落，所以成為「新屋」，它是有故事有歷史的，也有溫度，不是烏鴉的烏，「不了解我們不見怪，希望他以後有更多了解！」