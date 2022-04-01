桃園市長鄭文燦1日參與周玉蔻《新聞放鞭炮》節目現場訪談，他提及疫情對全台的影響，直呼「與病毒共處不是投降！」，清零跟解封不用２選１，而是要在其中找到中間方案，更呼籲民眾清明連假過後要快篩確保自身安全。

鄭文燦說，疫情影響台灣經濟、生活，桃園位處國門之都更是國門守護者，機場員工總計2萬人有約1萬人住在桃園，面對群聚感染壓力的確很沉重，這次Omicron病毒讓全世界淪陷，清零跟解封2選1是不對的，發生群聚要盡量讓染疫人數減少、讓傳播練收斂，疫調雖然成本高但還是要做，並配合多層次匡列及採檢，要從其中找到中間方案。

「除非演變成大規模社區感染、沒辦法找感染源頭，才進行社區普篩找黑數及傳播鏈！」鄭文燦指出，現在很多縣市多點爆發，要在清零跟解封之間找到中間方案，上次首度突破百人染疫時街上都沒人，現在主要以輕症跟無症狀為主，且疫苗覆蓋率提升，因此不太可能回到3級警戒，但仍要戒慎以對。