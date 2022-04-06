本土疫情再升溫，近期台灣本土確診數連日破百例，行政院長蘇貞昌拋出防疫「新台灣模式」，引發台北市長柯文哲、新北市長侯友宜要求中央要說清楚，面對疫情是要共存，還是要清零，柯文哲更稱他比指揮中心懂防疫。對此，行政院發言人羅秉成今天表示，「奉敬他一句，看人挑擔不吃力！」現在面對高傳染力的Omicron病毒株，想要絕對清零不切實際。

針對政府面對防疫的態度，羅秉成今天接受網路節目專訪指出，防疫還是不能鬆懈，要勤洗手、戴口罩，近期確診數升高是朝向穩健開放必須要付出的成本代價，只要不是像是韓國猛爆性一天新增幾十萬例確診，相信疫苗覆蓋率夠高，醫療量能充足，台灣不需要緊張。

羅秉成說，面對疫情各國採取策略不同，如果要清零，一定要從邊境做起，比如去年五月Delta病毒襲來，全台升三級警戒；不過，疫情是動態發展，清零或共存不是絕對，目前要追求絕對清零不切實際，必須要再兼顧經濟及防疫取得平衡。

對於柯文哲聲稱他比指揮中心更懂防疫，羅秉成說，中央有中央的高度，決策勢適用全國，並非只有台北市，中央決策影響所及不是地域性、是全國性，全國性決定要兼顧生計、經濟，要針對疫情不斷去調整大家做得來的動作，比如戴口罩、勤洗手等，這是視疫情變化調整，看似趨嚴、但不會過度影響生活。