八大行業頻傳染疫足跡怎防疫？侯友宜：不斷取締、干涉 12:502022/04/12 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八大行業場所頻傳確診足跡，侯友宜表示新北市將不斷取締、干涉。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從北到南八大行業場所頻傳確診足跡，新北市長侯友宜今（12）日表示，對於八大行業，甚至一些是非場所，新北市在防疫除了要求一定要打滿三劑以外，尤其針對容易造成治安事件的場所，不斷去掃蕩、取締，並嚴格要求落實做好防疫，所以新北市這段時間為不斷舉行掃蕩勤務，針對重點的場所不斷的取締、干涉，把防疫做到位。 耕興首季營收淡季不淡 創單季新高 高雄29例本土足跡曝光 陳其邁：娛樂傳播鏈收斂中 #新冠肺炎.台灣 #八大行業 #取締 #新北 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄＋26 極樂傳播鏈再增12確診 老司機家人也中招 15:112022/04/10 生活 神岡圳前仁愛公園親子多 民代再爭設施 13:032022/04/09 寶島 拚詐騙事件「清零」 地政士公會催生「雙地政士制」 17:152022/04/11 財經 高雄賭場藏農舍惡犬顧門 警逮28人 04:102022/04/11 地方新聞 高雄＋38 又爆3間酒店淪陷 6大張極樂足跡曝光 14:502022/04/09 生活 賭場養惡犬、瞭望台把風 小吃部闆娘遭逮怨：停業無聊才來 12:092022/04/10 社會 不斷更新》俄媒： 頓內茨克武裝分子已攻下馬立波 18:592022/04/11 國際 老司機快採檢 高雄「娛樂圈」傳播鏈累計97例 極樂足跡全公布 15:162022/04/08 生活 屏東小吃部傳播鏈＋10 極樂店家再添一處 15:312022/04/11 生活 民生物資供應難 上海承諾強化配送 04:102022/04/08 產業財經 社區團購掀破產潮 04:102022/04/10 專題周報 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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