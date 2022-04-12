從北到南八大行業場所頻傳確診足跡，新北市長侯友宜今（12）日表示，對於八大行業，甚至一些是非場所，新北市在防疫除了要求一定要打滿三劑以外，尤其針對容易造成治安事件的場所，不斷去掃蕩、取締，並嚴格要求落實做好防疫，所以新北市這段時間為不斷舉行掃蕩勤務，針對重點的場所不斷的取締、干涉，把防疫做到位。