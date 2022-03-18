臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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國民黨將派誰參選2022高雄市長，引發外界關注。國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍表示，據了解黨主席朱立倫心中已有人選名單，至於「這個人」願不願意出戰，大家都還在等待。此消息掀起熱議，網友卻分成正反兩派，一派認為國民黨只要派出優質人員，可望再將綠地變藍天；一派則認為國民黨只會內鬥已無希望，無論派誰都選不上。

童燕珍16日接受香港媒體《中評社》訪問直言，既然無黨籍立委高金素梅、國民黨台北市議員羅智強「都不來了」，那黨中央就應盡快告知，市長人選到底是誰？否則現在議員「小雞」們都很努力在為選戰打拚，無論他們再努力，也需要母雞來帶領。

童燕珍質疑，黨主席朱立倫曾承諾3月底前會有最佳人選出現，但按照目前進度，這個承諾是否跳票？地方都盼望朱能早點公布。童透露，據她了解，朱心中已有人選名單，但這個人願不願意出戰，他們都在等待。

對此，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，雙方看法兩極、互不相讓，一派認為：「如果是李四川就好了」、「唯一有希望的就是李四川」、「李四川出征，有機會綠地變藍天」、「只有高金素梅有希望啦！」「國民黨要好好派人，要派有贏面的，派對人就有希望」；一派則認為：「要想在高雄贏過民進黨，只有三個字：不可能！」「誰來都一樣，砲灰有什麼好等待的」、「管他是誰，絕對選不上的啦」、「對藍營不抱任何期待」。