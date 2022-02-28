P.LEAGUE+今天（28日）公佈2021-22賽季Porsche 2月最有價值球員，福爾摩沙台新夢想家的布依德（Julian Boyd）本月繳出平均22.7分12.3籃板2.7助攻1.3抄截，全方位的表現幫助球隊在2月底前獨居龍頭寶座，布依德也獲選2月最有價值球員。

攻擊火力穩定不易當機的布依德，本季是福爾摩沙台新夢想家的重要得分點，目前已經出賽9場，有8場得分、籃板都來到「Double-Double」，而在2月份的3場比賽，雖然球隊首場不敵台北富邦勇士，但布依德仍舊繳出25分的水準之作。

而接下來對上高雄鋼鐵人及新北國王，布依德分別攻下16分、11籃板及27分、18籃板，並且屢屢在比賽關鍵時刻攻下分數，帶領福爾摩沙台新夢想家拿下2連勝、以單月2勝1敗的戰績獨居第一。布依德在2月最有價值球員投票中，27張選票（包含2張球迷選票）獲得15張5分、以總分102分擊敗新北國王的麥卡洛（Chris McCullough），拿下2月最有價值球員的殊榮。

此外，PLG也邀請Porsche Taiwan冠名贊助2021-22賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P.LEAGUE+特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的兩天一夜Porsche深度體驗之旅，開著Porsche上山下海，與Porsche一起感受夢想成真的喜悅！