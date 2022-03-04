氣動元件大廠亞德客-KY今(4)日公布，過年春節假期，工作天數較少，部分客戶年後並未立即全面稼動，導致2月出貨量較低，但2月接單金額持續高於出貨，2月及前二月合併營收不論以人民幣或新台幣計價都優於去年同期，雙雙改寫同期新高。

亞德客2月合併營收人民幣3.91億元，年增幅21.47％；折合新台幣計價17.18億餘元，年成長21.89％；前兩個月合併營收人民幣8.39億餘元，年增3.92％，折合新台幣計價36.69億餘元，年增3.55％。

亞德客指出，中國大陸過年假期工作天數較少，部分客戶假期後，產線並未立即全面稼動，導致亞德客2月份出貨量較低，惟2月接單金額持續高於出貨，整體市場需求應仍屬於健康狀態。儘管未來出貨仍會受到疫情狀況不確定的影響，不過亞德客對2022年度營運偏向樂觀，2月稼動率仍維持110％，提高庫存量，以支應3月份起傳統旺季需求。

亞德客指出，亞德客2月來自電池行業、紡織機械、汽車行業、機床設備及能源照明設備等行業出貨有較高的增長率。