鈺齊-KY（9802）8日公布自結2月合併營收13.72億元，年增52.99％，創同期新高，累計前二月合併營收28.41億元，年增25.06％，也創同期新高。鈺齊表示，2022年2月併營收，創已連續12個月營收年增正成長。鈺齊表示，由於集團營運規模，將逐季拉升，使得公司季度及年度產銷增長幅度樂觀可期。

鈺齊表示，2月實際工作天數，雖少於元月，而且疫情干擾因素仍存在，但2月營收表現已接近元月，除少部分營收為遞延認列之外，主因為各廠區新產能已持續順利開出，新品牌量產訂單亦持穩增加，加上人均產值及自動化製程逐步拉升，目前集團接單量能已明顯跳升。

鈺齊不僅未來數月的集團生產排程目標，皆已大於2月，且在諸多正向循環之下，必將再逐季拉升整體營運規模，使得公司季度及年度產銷增長幅度，亦將樂觀可期，更可加大彰顯規模經濟效果，及實質發揮經營管理綜效。