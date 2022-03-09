農曆春節是傳統嬰幼童裝銷售大檔，唯包括麗嬰房（2911）、淘帝-KY（2929）9日公佈2月營收相對不如預期；其中麗嬰房2月營收2.44億元少於上月，較去年同期下滑19％，而淘帝-KY的2月營收1.19億元較去年同期大減逾四成，歸因為中國天候出現倒春寒，使得旗下代理商出貨遞延所致。

淘帝指出，由於春夏款童裝受2月以來中國出現「倒春寒」現象影響，平均氣溫均為2009年以來同期最低，使得旗下代理商出貨遞延，影響2月營收衰退41.4％，累計1至2月合併營收達3.2億元，較去年同期減少23.9％。

淘帝為提升旗下TOPBI品牌童裝產品競爭力，去年底授權開放旗下共15家線下代理商進行線上銷售業務，推出實體店鋪結合線上銷售營運模式，帶動旗下代理商下單需求穩健，雖短期受春夏/秋冬款服飾季節交替影響出貨遞延，隨著目前整體訂單出貨逐步回穩，將有助正面銷售挹注。

展望今年第一季，淘帝除了積極針對採購成本、行銷與人事費用加大管控，同步持續與旗下代理商研議童裝價格，2022年春裝出貨折扣價格相較2021年同期成長三成，隨著旗下代理商已逐步進行新款春夏季童裝產品拉貨，有助於創造集團新一波成長動能。