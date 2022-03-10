鑄件大廠永冠-KY因大陸離岸風電補助到期，去年第一季湧現搶建風機潮，墊高比較基期，造就2月及前2月合併營收，雙雙創同期次高。永冠表示，永冠春節後復工率高、客戶需求穩定，3月出貨目標訂為1.4萬～1.5萬噸，3月出貨及營收可望維持正常水準，全年出貨挑戰20萬噸歷史新高。

永冠2月出貨噸數9,240噸、不如原先預期出貨至少1萬噸，月減幅35.63％、年減8.58％；2月合併營收為4.61億元、月減退31.51％、年減8.64％；前2月合併營收達11.34億元，年減18.08％。

永冠表示，大陸官方補助建置離岸風電到期，去年大陸風機客戶湧現一波搶建風機潮，墊高比較基期，致使今年2月、前2月出貨及營收比去年同期衰退，仍優於以往，改寫同期次高，永冠預期第一季出貨比去年同期減少。大陸風電客戶4月起增加拉貨，第二季每月出貨1.6噸以上。