晶睿通訊（3454）今（8）日公布2月份合併營收為6.23億元，較元月的5.34億元成長16％，亦較去年同期的3.94億元成長58％，呈現雙成長。另累計前2月營收11.57億元，亦較去年同期的8.06億元成長44％。

晶睿通訊2月工作天數較少，營收仍較上月成長，主要是受惠於產能、效率顯著提升，再加上齊料狀況逐步改善，致出貨量得以大幅成長，展望未來，晶睿通訊表示，仍將持續努力滿足品牌及代工事業的成長動能。