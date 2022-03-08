不甩工作天數銳減 晶睿通訊2月營收雙成長 17:262022/03/08 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （晶睿今年三月參加日本最大綜合性安防展Security show 2022，展示最新解決方案。圖／晶睿提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶睿通訊（3454）今（8）日公布2月份合併營收為6.23億元，較元月的5.34億元成長16％，亦較去年同期的3.94億元成長58％，呈現雙成長。另累計前2月營收11.57億元，亦較去年同期的8.06億元成長44％。 晶睿通訊2月工作天數較少，營收仍較上月成長，主要是受惠於產能、效率顯著提升，再加上齊料狀況逐步改善，致出貨量得以大幅成長，展望未來，晶睿通訊表示，仍將持續努力滿足品牌及代工事業的成長動能。 2月營收表現－暑期採購季提前備貨 邑錡 歷年同期新高 應廣2月營收年增逾三成 Q1業績樂觀 #晶睿通訊 #元成長 #工作天數 #月營收 #雙成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》八貫2月營收年增月減 全年營運續向上 12:182022/03/07 財經 《電腦設備》融程電前2月營收減近2成 3月拚戰新高 17:492022/03/07 財經 《半導體》2月營收雙衰逾2成 十銓發動漲價 08:082022/03/08 財經 農曆春節干擾 台聚集團2月營收動能趨緩 18:362022/03/07 財經 研華前2月營收飆百億 創同期新高 16:152022/03/07 財經 《電機股》氣立2月營收續創同期高 前2月增1成 15:192022/03/07 財經 jpp-KY上月營收寫11個月新高 10:152022/03/08 財經 2月營收表現－記憶體市況回溫 力成威剛 優於預期 04:102022/03/08 產業．科技 併購效益顯現 貿聯2月營收創高 10:022022/03/07 財經 鈺齊自結2月及前二月合併營收 均創同期新高 15:342022/03/08 財經 健喬2月營收年增28% 創歷史次高 15:452022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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