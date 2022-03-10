2月份因逢農曆春節加上工作天數減少，葡萄王(1707)2月營收4.8億元，年減13.26%；前2月營收11.8億元，年增2.86%。

葡萄王子公司葡眾農曆年前產品存貨需求已反映於1月營收，加上會員儲備能量迎接3月開始的衝聘期，以致於2月營收年減14.05%，若採累計前2月營收9.57億元，年增3.6%則符合預期。緊接著3~6月衝聘高峰，定能穩步挹注營運上升。

母公司台灣葡萄王單月營收年減15.3%，主要為實際銷售天數短，3月業績將回復正常，朝Q1預期目標前進。

上海葡萄王維持去年同期單月營收年增0.72%，累計1~2月年增2.12%，出貨產品以益生菌類別較同期成長。目前已開發多項新品，惟受中國疫情影響上市時程，上海葡萄王將持續關注市場與核心客戶的動態，積極爭取訂單。

葡萄王一直以來相當重視股東權益，110年三大事業體表現亮眼，每股盈餘8.81元，仍維持69%高配股率。今年2月23日董事會已同意，預計發放6.1元現金股利，充份展現對於未來業績樂觀的信心。